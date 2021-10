0:5-Debakel in Gladbach : „Gibt es einen ARD-Brennpunkt?“ Reaktionen auf historische Bayern-Pleite

Der FC Bayern München kassiert in Gladbach eine historische Niederlage. In den sozialen Netzwerken muss der deutsche Rekordmeister Häme und Spott über sich ergehen lassen.

Mönchengladbach | Mit dieser deutlichen Niederlage hatte Fußball-Deutschland wirklich nicht gerechnet. Der FC Bayern München muss im DFB-Pokal eine derbe 0:5-Pleite bei Borussia Mönchengladbach hinnehmen und ist bereits zum zweiten Mal in Folge in der 2. Runde ausgeschieden. Noch nie kassierten die erfolgsverwöhnten Bayern so eine hohe Niederlage im DFB-Pokal. Nach der...

