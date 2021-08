Bundesliga-Transfermarkt : Hertha vor Verpflichtung von Hoffenheims Belfodil

Fußball-Bundesligist Hertha BSC steht vor der Verpflichtung von Stürmer Ishak Belfodil von 1899 Hoffenheim.

Berlin | Wie die „Bild“-Zeitung online berichtete, soll sich der 29-Jährige bereits in Berlin befinden. Hertha ist nach dem schwachen Saisonstart mit zwei Niederlagen als Tabellenletzter auf der Suche nach Verstärkungen. Das bestätige Sport-Geschäftsführer Fredi Bobic am Sonntag. Für das Interesse am ehemaligen algerischen Nationalspieler Belfodil gibt es hing...

