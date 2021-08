2. Spieltag : Hertha-Fehlstart perfekt: Nmecha lässt Wolfsburg spät jubeln

Hertha wollte in dieser Saison mit der Abstiegsregion nichts zu tun haben. Nach zwei Spieltagen haben die Berliner aber noch keinen Punkt auf dem Konto, zudem steht die Fahrt zum Rekordmeister an.

Berlin | Der VfL Wolfsburg hat die Spitze in der Fußball-Bundesliga erklommen und Hertha BSC an das Tabellenende geschossen. „Jeder möchte gerne mit sechs Punkten in zwei Spielen anfangen. Aber auch die Art und Weise, wie wir gespielt haben, hat mir gefallen“, sagte Wolfsburgs Trainer Mark van Bommel nach dem 2:1 (0:0)-Auswärtssieg bei den nun weiterhin pun...

