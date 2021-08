Vor Wechsel nach Spanien : Hertha-Coach Dardai bestätigt: „Cunha ist unterwegs“

Trainer Pal Dardai hat den bevorstehenden Wechsel von Matheus Cunha von Hertha BSC zu Atlético Madrid praktisch bestätigt und hofft auf einen Ersatz für den brasilianischen Olympiasieger noch im Schlussspurt des laufenden Transferfensters.

Berlin | „Cunha ist unterwegs, das ist ein offenes Geheimnis. Es ist noch nichts fix, noch nichts unterschrieben“, sagte der Coach des Berliner Fußball-Bundesligisten am Dienstag. Der 22 Jahre alte Brasilianer war zuvor in Madrid am Flughafen gesichtet worden. Der Transfer zum spanischen Meister Atlético ist kurz vor dem Vollzug. „Es war sein Traum, dahin z...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.