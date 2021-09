Nationalmannschaft : Hansi Flick: „Das wird so sein, dass das der Maßstab ist“

Hansi Flick freut sich über seine geglückte Heimpremiere mit einem halben Dutzend Treffern. Lob bekommen vom Bundestrainer die Offensivkräfte von Gnabry bis Adeyemi. Der Blick geht nach vorne.

Stuttgart | Fragen an Bundestrainer Hansi Flick in der Pressekonferenz nach dem 6:0 der Fußball-Nationalmannschaft in der WM-Qualifikation am Sonntagabend in Stuttgart gegen Armenien. Wie fällt Ihr Fazit nach dem klaren Sieg aus? Sind alle Pläne aufgegangen? Hansi Flick: Wir haben uns zwei Dinge vorgenommen. Einmal ganz klar natürlich, dass wir uns mit eine...

