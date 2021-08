2. Liga : Hannover 96 leiht Angreifer Beier von Hoffenheim aus

Hannover 96 hat Stürmer Maximilian Beier verpflichtet.

Hannover | Der 18-Jährige, der schon für die deutsche U17-Nationalmannschaft spielte, wechselt von der TSG 1899 Hoffenheim auf Leihbasis bis zum Saisonende zum Fußball-Zweitligisten, wie die Niedersachsen mitteilten. Beier kam bislang neunmal in der Bundesliga für Hoffenheim zum Einsatz und erzielte in zwei Spielen zwei Tore in der Europa League. ...

