2. Liga : HSV-Investor Kühne gibt 5,11 Prozent seiner Anteile ab

Investor Klaus-Michael Kühne trennt sich von rund einem Viertel seiner Anteile an der HSV Fußball AG.

Hamburg | Wie die Holding des 84 Jahre alten Milliardärs am Freitag mitteilte, verkauft Kühne 5,11 Prozent seiner AG-Anteile an die Hamburger Calejo GmbH. Das entspreche etwa 230 000 seiner gut 945 000 HSV-Aktien, meldete das „Hamburger Abendblatt“ am Freitagabend. Zuerst hatte der Blog „HSV-Arena“ berichtet. Bisher hielt Kühne 20,44 Prozent der Anteile. Der...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.