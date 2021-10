Premier League : Guardiola: Klopp machte mich zu einem „besseren Trainer“

Pep Guardiola hat vor dem Spitzenspiel in der Premier League von Meister Manchester City bei Spitzenreiter FC Liverpool mit großer Hochachtung über Jürgen Klopp gesprochen.

Manchester | „Jürgen und seine Mannschaften haben mir geholfen, ein besserer Trainer zu werden“, sagte der 50 Jahre alte spanische Star-Coach bei einer Pressekonferenz am Freitag. Klopp habe ihn auf ein anderes Niveau gehoben. Am Sonntag empfangen die Reds das Team des Titelverteidigers. In der Tabelle führen die Liverpooler vor dem siebten Spieltag mit 14 Punk...

