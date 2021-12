17. Spieltag : Greuther Fürth wendet mit Nullnummer Tasmania-Minusbilanz ab

Greuther Fürth verabschiedet sich mit einem torlosen Remis in die Winterpause. Immerhin haben die Franken die Negativbilanz von Tasmania Berlin vermieden. Augsburg ist über den Punkt enttäuscht.

Fürth | Endlich Winterpause. Warm ums Herz wurde nach der mageren Nullnummer weder der SpVgg Greuther Fürth noch dem FC Augsburg. Die Franken verhinderten in einem ganz dürftigen Bayern-Duell am Samstag immerhin die nächste Negativmarke. Mit dem Punktgewinn zum Hinrundenabschluss in der Fußball-Bundesliga wendete der Aufsteiger aus Franken gerade noch die ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.