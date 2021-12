BVB-Coach : Gesperrter Rose setzt in Bochum auf sein Trainerteam

Trainer Marco Rose geht davon aus, dass sich seine Innenraumsperre für das Westfalen-Derby von Borussia Dortmund am Samstag (15.30 Uhr) beim VfL Bochum nicht negativ auf das Spiel des BVB auswirkt.

Dortmund | „Ich habe großes Vertrauen ins Trainerteam und in die Mannschaft, dass es so funktionieren kann, auch wenn es nicht optimal ist“, sagte Rose. Der Dortmunder Coach war am vergangenen Samstag im Match gegen Bayern München (2:3) mit Gelb-Rot aus dem Innenraum verwiesen worden und muss seine Sperre im Derby abbüßen. Rose darf demnach ab einer halben St...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.