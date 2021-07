Saisonstart : Fußballfeste und Tradition: 3. Liga legt los

Den Corona-Restart und ein schwieriges Pandemie-Jahr hat die 3. Liga hinter sich. Jetzt sollen mit der Rückkehr der Zuschauer neue Zeiten anbrechen. Favorit ist ein Absteiger, Kultprofi ein Sechzig-Stürmer.

Frankfurt am Main | Den Auftakt für das so sehr herbeigesehnte Fußball-Festjahr nach über 16 Monaten der Pandemie-Leere haben die Organisatoren der 3. Liga ganz bewusst gewählt. „Bremer Brücke, Flutlichtatmosphäre, Fans im Stadion: Das ist das, wofür du als Fußballer auf dem Platz stehst. Das ist das, was auch Gänsehaut macht“, fasste Tim Danneberg zusammen. Der langj...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.