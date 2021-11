FIFA : Fußball-Club-WM im Februar 2022 in den Emiraten

Nach der Absage aus Japan soll die Club-WM des Fußball-Weltverbandes FIFA vom 3.

Zürich | bis 12. Februar 2022 in den Vereinigten Arabischen Emiraten ausgetragen werden, teilte die FIFA vor der Auslosung in Zürich mit. Das Turnier sollte ursprünglich im Dezember in Japan stattfinden, das im September jedoch wegen der Coronavirus-Pandemie abgesagt hatte. Die bislang letzte Auflage gewann im Februar der FC Bayern München. Ende des verg...

