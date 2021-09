6. Spieltag : Fußball-Bundesliga am Samstag: Sechs Spiele, sechs Köpfe

BVB-Coach Rose muss sich in Mönchengladbach auf einen unfreundlichen Empfang einstellen. Bei den Fans vom Niederrhein hat er sich unbeliebt gemacht, seit er im Februar seine Ausstiegsklausel zog.

Frankfurt am Main | Das Borussen-Duell zwischen Mönchengladbach und Dortmund zieht am 6. Spieltag der Fußball-Bundesliga die größte Aufmerksamkeit auf sich. Gespannt darf man sein, wie die Gladbach-Fans den Ex-Coach zum Topspiel des Samstags begrüßen. RB Leipzig - Hertha BSC (15.30 Uhr) Jurgen Ekkelenkamp: Auf diesen jungen Niederländer haben sie in Berlin gewartet...

