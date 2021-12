15. Spieltag : Fürther Jubel: Erster Bundesliga-Heimsieg dank Nielsen

Historischer Siegjubel in Fürth: Der Norweger Havard Nielsen hat den Prügelknaben der SpVgg Greuther Fürth mit seinem Tor zum 1:0 (0:0) gegen Union Berlin im 24.

Fürth | Versuch den ersten Heimsieg in der Fußball-Bundesliga beschert. Es war der erste Glückstag für Trainer Stefan Leitl und seine in der Regel überforderten Profis in einer bis Sonntag trostlosen Saison mit zuvor nur einem Punkt in 14 Partien. Der 12. Dezember 2021 geht in die Geschichte des Kleeblatts ein - mit dem 28 Jahre alten Nielsen als Helden. ...

