DFL : Für Ausbildung von Profis: 1,7 Millionen für Amateurclubs

Als früherer Verein von Nationalspieler Florian Wirtz erhält der SV Grün-Weiß Brauweiler 8000 Euro aus der Ausbildungsförderung der Deutschen Fußball Liga.

Frankfurt am Main | Das Toptalent spielte einst als Kind für den heutigen Landesligisten aus Nordrhein-Westfalen. Insgesamt erhalten 107 Amateurvereine für die Debüts von 61 Profis in der 1. und 2. Bundesliga in der vergangenen Saison mehr als 1,7 Millionen Euro. Diese Summe schüttet die DFL nach Angaben vom Dienstag aus. Sie belohnt so die Nachwuchsarbeit der Clubs, ...

