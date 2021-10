Conference League : Friedrich fehlt Union Berlin nach positiven Corona-Test

Abwehrspieler Marvin Friedrich vom 1.

Berlin | FC Union Berlin befindet sich nach einem positiven Corona-Testergebnis in häuslicher Quarantäne. Wie der Club mitteilte, konnte der 25-Jährige kurzfristig nicht mit zum Spiel der Europa Conference League nach Rotterdam reisen und fehlt den Eisernen im Auswärtsspiel an diesem Donnerstag (18.45 Uhr/TV Now). Das positive Resultat wurde bei einer Testu...

