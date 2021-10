Testspiel : Freiburg gewinnt Eröffnungsspiel im neuen Stadion

Der SC Freiburg hat zur Eröffnung seines neuen Europa-Park Stadions einen standesgemäßen Sieg gefeiert.

Freiburg im Breisgau | Der badische Fußball-Bundesligist bezwang Zweitliga-Tabellenführer FC St. Pauli in einem Testspiel mit 3:0 (2:0). Vincenzo Grifo mit einem herrlichen Schlenzer in den rechten Winkel erzielte in der 17. Minute das erste Tor in der neuen Arena, die knapp 35.000 Besucher fasst. Anschließend traf der Italiener per Flachschuss (29.). Mitte der zweiten H...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.