WM-Qualifikation : Flick plant gegen Nordmazedonien wieder mit Neuer im Tor

Hansi Flick plant im WM-Qualifikationsspiel gegen Nordmazedonien in Skopje wieder mit Kapitän Manuel Neuer im Tor.

Skopje | Der 35 Jahre alte Schlussmann des FC Bayern München habe das Training am Sonntag in Hamburg vollständig absolviert, sagte der Bundestrainer vor dem Flug nach Skopje. „Ich gehe davon aus, dass es funktioniert“, sagte Flick mit Blick auf Neuers Einsatz am Montag (20.45 Uhr/RTL). Die deutsche Nummer 1 hatte beim 2:1 gegen Rumänien wegen muskulärer Pro...

