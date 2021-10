Bundesliga : Flick lobt Nagelsmann nach 100 Tagen FC Bayern

Fußball-Bundestrainer Hansi Flick gönnt seinem Nachfolger Julian Nagelsmann den gelungenen Start beim FC Bayern München.

München | Der 34-Jährige ist an diesem Freitag 100 Tage im Amt beim deutschen Rekordmeister. In München hatte Nagelsmann am 1. Juli das schwere Erbe des Allesgewinners Flick angetreten. „Ich finde, Julian ist ein toller Trainer, ein Top-Trainer. Gerade in seinen jungen Jahren ist das schon sehr erstaunlich. Er macht eine herausragende Arbeit“, sagte Flick de...

