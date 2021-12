Nationalmannschaft : Flick kündigt März-Kracher an - Katar-Frage „ernst nehmen“

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft wird mit einem Länderspielklassiker ins WM-Jahr starten.

Frankfurt am Main | „Es ist so, wir haben eine Anfrage von England, wir haben Anfragen von Holland und Spanien. Da werden wir gegen eine Mannschaft spielen“, sagte Bundestrainer Hansi Flick in einem „Sportstudio“-Interview des ZDF. Die endgültige Entscheidung über den Kontrahenten sowie genauen Spieltag und Spielort Ende März fällt erst nach der Auslosung zur Nations ...

