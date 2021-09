Ungarische Liga : Ferencvaros und Coach Stöger holen Ex-Nationalspieler Marin

Bayer Leverkusens Europa-League-Gegner Ferencvaros Budapest hat den früheren deutschen Fußball-Nationalspieler Marko Marin verpflichtet.

FTC-MVM Népligeti Sportközpont, 1101 Budapest, Vajda Péter utca 6. | Das gab der ungarische Club des früheren Kölner und Dortmunder Bundesliga-Trainers Peter Stöger bekannt. Der 32 Jahre alte Marin hatte zuletzt in Saudi-Arabien gespielt, wo er bis zum Sommer von Al-Ahli an Al-Raid FC ausgeliehen war. Danach war Marins Vertrag ausgelaufen, seitdem war er vereinslos. Ferencvaros war am Donnerstag mit einem 1:2 in ...

