Champions League : Fans & Freude: RB Leipzig will auch gegen Brügge begeistern

Zum Auftakt der Champions League beeindruckt Brügge gegen Paris. Leipzig ist deshalb gewarnt. Eine entscheidende Rolle sollen die Fans spielen.

Leipzig | Patzen verboten! RB Leipzig darf sich gegen den FC Brügge heute (21.00 Uhr/DAZN) keinen Ausrutscher erlauben, will der Fußball-Bundesligist in der Champions League tatsächlich wieder das Achtelfinale erreichen. Selbst für Platz drei und die Qualifikation zur Europa League ist in der harten Gruppe mit Paris Saint-Germain und Manchester City ein Sieg...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.