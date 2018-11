Beginn am Freitag : Fadenkreuz-Plakat gegen Hoffenheim-Mäzen: Verhandlung vor DFB-Gericht

Das DFB-Sportgericht verhandelt am Freitag über das Schmäh-Plakat der Dortmund-Fans gegen Hoffenheim-Mäzen Hopp.

von dpa

01. November 2018, 19:30 Uhr

Frankfurt/Main | Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes verhandelt am Freitag in Frankfurt/Main (11.30 Uhr) über das Hass-Plakat von Dortmunder Fans gegen Hoffenheims Mäzen Dietmar Hopp. BVB-Anhänger hatten im Bundesliga-Duell der beiden Clubs am 22. September in ihrem Block ein großes Banner ausgerollt, das das Konterfei Hopps hinter einem Fadenkreuz zeigte. Auf zwei Spruchbändern stand in Großbuchstaben: "Strafverfahren & Hausverbote wegen beleidigender Gesänge. Was soll die Scheisse, du Hurensohn!?"

Wie konnten das Banner ins Stadion gelangen?

Damit und mit Schmähgesängen protestierten die Fans gegen Hausverbote von Anhängern aus ihrem Lager. Zudem richtete sich der Zorn gegen einen Strafantrag von Mäzen Hopp gegen mehr als 30 BVB-Fans nach dem Duell am letzten Spieltag der Vorsaison im Mai dieses Jahres. Ermittelt wird gegen beide Vereine. Bei Gastgeber Hoffenheim geht es "um nicht ausreichenden Ordnungsdienst", wie der DFB damals erklärte. Es geht dabei um die Frage: Wie konnte das riesige Banner überhaupt ins Stadion gelangen?



Nach dem Vorfall im September hatte sich BVB-Boss Hans-Joachim Watzke bei der TSG Hoffenheim entschuldigt: "Ich möchte im Namen von Borussia Dortmund Dietmar Hopp um Entschuldigung bitten. Das ist nicht zu akzeptieren! Ich werde mich in der kommenden Woche auch noch persönlich an Dietmar Hopp wenden und diese Entschuldigung vorbringen."