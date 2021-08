Gegen Bremer SV : FC Bayern „schick“ in Tracht vor Pokalspiel

Die neuen Lederhosen sitzen. Kurz vor seinem verspäteten DFB-Pokal-Start bekommt der FC Bayern traditionell eine frische Tracht. Gelöste Bierbank-Stimmung erhofft sich der Rekordchampion beim Bremer SV.

München | Auf seinem ersten Lederhosen-Fototermin als Coach des FC Bayern lächelte Julian Nagelsmann am legendären Nockherberg breit in die Kameras. Die Münchner posierten kurz vor ihrem wegen mehrerer Corona-Fälle beim Fußball-Fünftligisten Bremer SV verschobenen Auftakt im DFB-Pokal traditionell in frischer Tracht. „Sehr schick“ finde er das Outfit, sagte ...

