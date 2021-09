5. Spieltag : FC Bayern erobert Bundesliga-Spitze - Gladbach-Rückschlag

Der Rekordmeister präsentiert sich in Torlaune: Durch ein 7:0 gegen den VfL Bochum erobern die Bayern die Tabellenspitze der Bundesliga. Der VfL Wolfsburg kann Sonntag zurückschlagen.

Frankfurt am Main | Die Münchner fertigten am Samstag Aufsteiger VfL Bochum mit 7:0 (4:0) ab und zogen zumindest vorerst am VfL Wolfsburg vorbei. Die Niedersachsen sind erst am Sonntag (19.30 Uhr/DAZN) gegen Eintracht Frankfurt gefordert. Der FSV Mainz 05 verbesserte sich durch eine Nullnummer gegen den SC Freiburg auf Rang drei. Borussia Mönchengladbach musst...

