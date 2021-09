Brief bei Instagram : Ex-Bayern-Stürmer Mandzukic beendet Karriere

Der frühere Bundesliga-Profi Mario Mandzukic beendet seine Karriere.

Berlin | Der 35 Jahre alte Kroate, der unter anderem für den VfL Wolfsburg und den FC Bayern gespielt hatte, schrieb bei Instagram einen Brief an den „kleinen Mario“ und meinte damit sich selbst. Daneben stellte er ein Bild von kleinen Fußballschuhen. „Du wirst den Moment erkennen, um abzutreten, diese Schuhe in den Schrank zu stellen - und Du wirst es nicht b...

