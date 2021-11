Champions League : Erster Königsklassen-Sieg: Wolfsburg schlägt Salzburg

Erstes Spiel unter dem neuen Trainer Florian Kohfeldt in der Königsklasse, erster Sieg. Der VfL Wolfsburg darf weiter auf den Achtelfinaleinzug hoffen.

Wolfsburg | Nach dem 2:1 (1:1)-Erfolg gegen den Tabellenführer FC Red Bull Salzburg ist für den Fußball-Bundesligisten in der Vorrunden-Gruppe G wieder alles drin. Der deutsche Nationalspieler Ridle Baku brachte die „Wölfe“ vor den Augen des Bundestrainers und Tribünengasts Hansi Flick schon in der vierten Minute in Führung. Nach dem Ausgleich durch einen direkt ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.