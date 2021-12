Deutsche Fußball Liga : Ende einer Ära: Seifert verlässt die DFL mit gutem Gefühl

Christian Seifert hat bei der DFL eine Ära geprägt. Nach mehr als 16 Jahren an der Spitze fällt dem Familienvater der Abschied nicht schwer. Am Ende der Wegstrecke empfindet er vor allem Dankbarkeit.

Frankfurt am Main | Nur einmal im Jahr stand Christian Seifert als Chef der Deutschen Fußball Liga so richtig im Fokus aller Kameras. Aber selbst da war ihm das schnell unangenehm. Kaum hatte er die Meisterschale, meistens an den FC Bayern München, übergeben, da sprang er - zack! - schon wieder vom Podium und aus dem Bild. Funktionärsgebaren war dem 52-Jährigen in sei...

