Bundesliga : Eintrachts Krösche: Trainerfrage stellt sich überhaupt nicht

Eintracht Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche hat trotz des misslungenen Saisonstarts keine Zweifel an Trainer Oliver Glasner.

Frankfurt am Main | „Die Frage stellt sich überhaupt nicht“, sagte Krösche in einem Interview des TV-Senders Sky Sport News. Die Hessen sind im DFB-Pokal bereits ausgeschieden und stehen nach nur einem Sieg aus neun Spielen in der Fußball-Bundesliga auf Rang 15. Im Vorjahr wurde unter Trainer Adi Hütter die Europa League erreicht. Auf die Frage, warum in Frankfurt kei...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.