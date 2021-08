Deutscher Fußball-Bund : Ehemaliger Löw-Assistent Schneider verlässt den DFB

Der frühere Co-Trainer von Joachim Löw, Thomas Schneider, verlässt mit sofortiger Wirkung den Deutschen Fußball-Bund.

Frankfurt am Main | Der 48 Jahre alte Chefscout und der Verband einigten sich auf „eine einvernehmliche Aufhebung des ursprünglich bis zur Weltmeisterschaft 2022 in Katar gültigen Vertrages“, wie der DFB am Dienstag bekanntgab. Schneider sagte, er sei sehr dankbar für die Zeit beim Verband. „Ich habe aber vor allem nach der EURO gemerkt, dass ich wieder näher an einer Ma...

