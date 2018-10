"Beste Klub der Welt" : Eden Hazards charmanter Wechselwunsch zu Real Madrid

Zahlreiche Fußballprofis streiken sich zu ihren vermeintlichen "Lieblingsvereinen". Eden Hazard geht einen anderen Weg.

von Kim Patrick von Harling

09. Oktober 2018, 07:18 Uhr

London | Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal London), Robert Lewandowski (FC Bayern München) oder Coutinho (FC Barcelona) streikten sich zu ihren Wunschvereinen. Natürlich hätte jeder dieser Spieler als Kind davon geträumt, bei eben diesen Teams aufzulaufen. Der neueste Fall heißt Eden Hazard vom FC Chelsea. Der Belgier möchte unbedingt zu Real Madrid – seinem Traumverein. Bislang streikt er nicht, er geht einen anderen, etwas charmanteren Weg.

"Real Madrid ist der beste Verein der Welt. Ich will nicht lügen, es ist mein Kindheitstraum für Real zu spielen", sagte der 27-Jährige direkt im Anschluss an den 3:0-Erfolg seines FC Chelsea über den FC Southampton. Natürlich ist es völlig legitim, zu einem anderen Verein zu wechseln. Aber Hazard nutzt mittlerweile jede Kamera, jeden Journalisten, um genau das auch zu bekräftigen. "Ich bin seit sechs Jahren bei Chelsea, habe eine tolle WM gespielt. Vielleicht ist es an der Zeit, mal etwas anderes zu machen."

Allerdings bleibt Hazard anständig, indem er zum Training geht und seine Leistung abruft. Die Vergangenheit zeigte, dass es im Fußballgeschäft auch anders geht. Gerne wird sich aus Verträgen rausgestreikt, begleitet von Sprüchen wie: "Ich habe schon als Kind in der Bettwäsche vom FC Barcelona geschlafen." Der Belgier betont indes, dass es ihm auch in London gut ginge.

"Manchmal wache ich morgens auf und denke, ich will gehen und manchmal denke ich, ich will bleiben. Es ist eine schwere Entscheidung. Wenn ich gehe, werde ich glücklich sein, wenn ich bleibe, werde ich auch glücklich sein", erklärte Hazard. Hätte bislang gar kein Kontakt zwischen Hazard, Chelsea und Madrid stattgefunden, würde sich der Belgier sicherlich nicht zu solchen Äußerungen hinreißen lassen. Ein Wechsel würde zumindest für den Spieler und Real Sinn machen. Hazard könnte Titel gewinnen, und die Königlichen stecken zurzeit in einer handfesten Krise. Tabellenplatz vier ist zu wenig. Ohne Cristiano Ronaldo läuft es noch nicht bei Madrid, die vakante Stelle könnte eins zu eins Hazard einnehmen. Schon im Winter?