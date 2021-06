Sieg im Elfmeterschießen : EM-Coup: Schweizer werfen Frankreich aus Turnier

Die Schweiz hat den Fußball-EM Weltmeister Frankreich in einem Achtelfinal-Krimi bezwungen und damit den nächsten Favoriten aus dem Turnier geworfen. Vor allem der Kampf und die Leidenschaft der Eidgenossen beeindruckt.

Arena Nationala | Der Weltmeister ist raus - und wie! Turnier-Favorit Frankreich scheiterte in einem packenden und turbulenten Achtelfinale trotz zwischenzeitlicher 3:1-Führung an der nie aufsteckenden Schweiz. Die Eidgenossen gewannen mit 5:4 im Elfmeterschießen, nachdem sie sich durch eine großartige Aufholjagd zum 3:3 (1:0) nach regulärer Spielzeit in die Verläng...

