FC Bayern München : Drohende Haft und Berufung: So geht es weiter für Hernández

Abwehrspieler Lucas Hernández vom FC Bayern droht eine Haftstrafe. Noch bleiben ihm ein paar Tage, aber der Ausgang seines Antrags auf Berufung ist offen. Wie könnten die nächsten Schritte aussehen?

Madrid | Vor zwei Jahren wechselte der französische Weltmeister Lucas Hernández für die Rekordsumme von 80 Millionen Euro von Atlético Madrid zum FC Bayern München. Jetzt soll er schlimmstenfalls für sechs Monate in Spanien in Haft, weil er eine Kontaktsperre zu seiner heutigen Frau missachtet hat. Was steckt hinter dem bizarren Fall und wie könnte es für d...

