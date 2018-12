Weihnachtssingen im Dortmunder Signal Iduna Park : "Stille Nacht" aus den Kehlen von mehr als 50.000 Menschen

50.000 Menschen sind am Sonntag in den Dortmunder Signal Iduna Park gekommen, um gemeinsam Weihnachtslieder zu singen.

von dpa

16. Dezember 2018, 19:36 Uhr

Dortmund | "Stille Nacht" statt "Heja BVB": Wo normalerweise Fußball-Fan-Hymnen von den Rängen klingen, wurde es am dritten Adventssonntag weihnachtlich. Zu einem großen Mitsing-Konzert waren einen Tag nach dem Sieg von Borussia Dortmund an selber Stelle gegen Werder Bremen nach Veranstalterangaben rund 50.000 Menschen in den Dortmunder Signal Iduna Park gekommen.

Begleitet vom Kinderchor des Westdeutschen Rundfunks und der Chorakademie Dortmund – sowie immer wieder unterstützt von prominenten Sängern wie Sasha oder dem ESC-Teilnehmer Michael Schulte – sangen sie gemeinsam Weihnachtslieder. Auch einige BVB-Fußballer waren dabei, darunter Marco Reus und Mario Götze.

Neben Klassikern wie "O du Fröhliche" und "O Tannenbaum" sollten im Dortmunder Bundesliga-Stadion auch ein paar schwarz-gelbe Klassiker ertönen: "Leuchte auf, mein Stern Borussia" und die Fußball-Hymne "You'll Never Walk Alone" standen auch auf dem Programm.