WM-Qualifikation : Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft in der Einzelkritik

Die deutschen Fußballer haben das Ticket für die Weltmeisterschaft 2022 in Katar gelöst.

Skopje | Das Team von Bundestrainer Hansi Flick gewann in Skopje gegen Nordmazedonien mit 4:0 (0:0). Die DFB-Spieler in der Einzelkritik: Neuer: Der Kapitän erlebte bei seiner Rückkehr nach Verletzungspause einen ruhigen Abend. In der 26. Minute erstmals gefordert. Gewohnt sicherer Rückhalt. Klostermann: Der Leipziger sollte sich auf der rechten Seite au...

