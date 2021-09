DFB-Junioren : Di Salvo neuer Nachfolger von Kuntz bei der U21

Über Miroslav Klose wurde spekuliert. Antonio Di Salvo ist es geworden. Der ehemalige Co-Trainer übernimmt den Chefposten bei der U21 des DFB. Und sein Assistent wird: Hermann Gerland.

Frankfurt am Main | Der Nachfolger für Stefan Kuntz steht fest, es ist sein ehemaliger Assistent. Nach einer Präsidiumssitzung gab der Deutsche Fußball-Bund bekannt, dass Antonio Di Salvo neuer Chefcoach der U21 ist. Er bekommt nach DFB-Angaben einen Vertrag bis 2023 und damit zunächst bis zur EM in zwei Jahren in Georgien und Rumänien, bei der die deutschen Junioren ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.