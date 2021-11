Schwierige Planungen : Der Weg nach Katar: Zimmersuche, Top-Gegner und die Moral

Die WM-Qualifikation für Katar 2022 war sportlich nicht besonders schwer. Komplizierter könnte die logistische Vorbereitung auf den Titelversuch werden. Die Ansprüche sind wie immer speziell.

Yerevan | Eriwan ist nicht die Endstation. Für Hansi Flick und Oliver Bierhoff geht das Fußball-Jahr 2021 noch weiter. Katar ist längst in den Köpfen des Bundestrainers und des DFB-Direktors - und auch in deren Terminkalendern. Noch vor Weihnachten will Flick nach Doha reisen, um sich selbst ein Bild zu machen, was möglich ist bei der WM-Titeljagd am Golf in...

