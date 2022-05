DFB-Pokal Saison 2022/23 : Ostseederby für den VfB Lübeck, Holstein Kiel muss nach Mannheim

Der Fußball-Regionalligist empfängt Hansa Rostock, Holstein ist bei Drittligist Waldhof gefordert, der HSV in Bayreuth. Das ergab die Auslosung der 1. Runde am Sonntagabend.

Dortmund | Ein Ostseederby wartet in der ersten Runde des DFB-Pokals der Saison 2022/23 auf den schleswig-holsteinischen Landespokalsieger VfB Lübeck. Dem Nord-Regionalligisten loste Ex-Fußballprofi Kevin Großkreutz am Sonntagabend in der ARD-Sportschau aus dem Deutschen Fußballmuseum in Dortmund den Zweitligisten Hansa Rostock als Gegner zu. Die Lübecker hat...

