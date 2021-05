Ziel Bundesligaaufstieg : Noch ein Verletzter bei Holstein Kiel: Ahmet Arslan erleidet Kreuzbandriss

Der Sieg gegen Hannover hat einen schweren Wehrmutstropfen bekommen. Arslan fällt wohl bis zum Winter aus.

Kiel | Ahmet Arslan vom Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel hat sich einen Kreuzbandriss im linken Knie zugezogen und fällt für die restlichen drei Spiele seines Teams aus. Das teilte der Verein am Dienstag mit. Passiert war das Malheur am Montagabend im Nachholspiel der Kieler gegen Hannover 96 (1:0). Arslan soll in den nächsten Tagen operiert werden und...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.