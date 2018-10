Königsklasse kompakt : Der BVB brennt gegen Atletico Madrid Feuerwerk ab – Schalke beim 0:0 im Pech

Borussia Dortmund behält seine weiße Weste in der Champions League und siegt mit 4:0 gegen Atletico Madrid.

von Kim Patrick von Harling

24. Oktober 2018, 22:56 Uhr

Hamburg | Der dritte Spieltag der Champions-League-Saison 2018/19 hatte am Mittwochabend einiges zu bieten. Während Borussia Dortmund ein wahres Feuerwerk abbrannte und mit 4:0 gegen Atletico Madrid siegte, hatte der FC Schalke 04 buchstäblich das Pech an den Schuhen. Trotz zahlreicher Chancen schafften die Knappen nur ein 0:0 bei Galatasaray Istanbul.

Die Borussen profitierten vom 1:1 zwischen Club Brügge und der AS Monaco. Für beide Teams war es erst der jeweils erste Punkt in dieser Champions-League-Saison.



Die Ergebnisse des Abends

Gruppe A:

Club Brügge - AS Monaco 1:1 (1:1)



Borussia Dortmund - Atletico Madrid 4:0 (1:0)

Gruppe B:

PSV Eindhoven - Tottenham Hotspurs 2:2 (1:1)

FC Barcelona - Inter Mailand 2:0 (1:0)

Gruppe C:

FC Liverpool - Roter Stern Belgrad 4:0 (2:0)

Paris Saint-Germain - SSC Neapel 2:2 (0:1)

Gruppe D:

Galatasaray Istanbul - FC Schalke 04 0:0

Lokomotive Moskau - FC Porto 1:3 (1:2)

Die Szene des Abends:

Zunächst muss eines gesagt werden: In der Champions League gibt es keinen Videobeweis. Mit diesem Wissen ist es nicht zu erklären, was sich das Schiedsrichtergespann beim vermeintlichen Treffer des FC Schalke 04 gegen Galatasaray Istanbul gedacht hat. Als Breel Embolo in der 58. Minute ins Tor traf jubelten die Schalker, liefen zur Eckfahne und ließen sich feiern. Mit 30 Sekunden (!) Verspätung hob dann der Linienrichter die Fahne – Abseits. Die Entscheidung war richtig, weshalb er jedoch erst so spät die Fahne hob und nicht direkt nach der Aktion, bleibt ein Rätsel.

So liefen die Spiele am Dienstagabend

Der Spieler des Abends:

Was passiert, wenn die Torhüter Nummer eins und zwei ausfallen? Richtig, man stellt den Dritten in der Reihenfolge auf. Doch soweit hatten die Verantwortlichen von AS Monaco wohl vor der Champions-League-Saison nicht gedacht. Nach den Verletzungen von Stammkeeper Danijel Subasic und Ersatzmann Diego Benaglio musste gegen Club Brugge (1:1) der vierte Torhüter, Loic Badiashile zwischen die Pfosten. Denn der etatmäßige dritte Keeper, Seydou Sy, wurde nicht für den Wettbewerb gemeldet. Somit feierte der 20-jährige Badiashile, der eigentlich für die U19 von Monaco aufläuft, sein Debüt in der Königsklasse – und er machte seine Sache richtig gut.

Der Aufreger des Abends:



Nicht nur einmal lief der Schalker Yevhen Koloplyanka alleine auf Galatasaray-Keeper Fernando Muslera zu. Und gleich zweimal wurde der Ukrainer strafstoßwürdig gefoult. Doch Schiedsrichter Benoit Bastien entschied nicht auf Elfmeter. Offensichtlich war vor allem die erste Aktion von Muslera an Koloplyanka (13.), als der Keeper ohne Chance auf den Ball den Ukrainer zu Fall brachte.

Die Zahl des Abends:

50! So viele Europapokal-Spiele absolvierte Marco Reus in seiner Karriere – jedes einzelne für Borussia Dortmund. Seine erste Partie absolvierte der Nationalspieler am 18. September 2012 in der Champions League. Unter dem damaligen Trainer Jürgen Klopp gewann der BVB mit 1:0 gegen Ajax Amsterdam.

Die witzigsten Tweets des Abends:



Hohn und Spott über die legendäre Pressekonferenz der Bayern-Bosse finden sich auch am Champions-League-Abend wieder. Nachdem Uli Hoeneß seinem ehemaligen Spieler Juan Bernat, der jetzt bei Paris Saint-Germain spielt, für das "Fast-Ausscheiden" aus der Champions League in der vergangenen Saison verantwortlich gemacht hatte, schaute man am Mittwochabend ganz genau auf die Aufstellung von PSG.

"Wenn du direkt von der Arbeit in der Cafeteria zum Spiel fahren musst" – tatsächlich ist auf dem ersten Blick nicht unbedingt zu erkennen, ob der Angreifer Sinan Gumus von Galatasaray Istanbul noch einen Nebenjob nachgeht.

Es wäre die 1:0-Führung für den FC Schalke 04 gewesen, doch das Tor von Breel Embolo – mit tatkräftiger Unterstützung vom gegnerischen Keeper Fernando Muslera – wurde mit 30 Sekunden Verspätung wieder zurückgenommen. Ärgerlich für den Sportjournalisten Arnd Zeigler und seine Sendung "Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs", in der jedes skurrile Tor für das "Kacktor des Monats" nominiert wird.

Wenn sich Barcelonas Luis Suarez den Ball zum Freistoß zurecht legt, läuten die Alarmglocken bei der gegnerischen Mauer. In diesem Fall mussten die Spieler von Inter Mailand eine Mauer stellen – oder hinlegen? Eine interessante Varianter, wie man eine Mauer aufstellt, hatten die Italiener. Denn hinter der eigentlichen Mauer hatte sich Marcelo Brozovic quer gelegt – mit Erfolg. Tatsächlich blockte er somit den Schuss des Stürmers.