Fußball : Das war der Pokal-Samstag, das bringt der Sonntag

Er trifft und trifft und trifft. Der unheimliche Erling Haaland macht beim BVB gleich zum DFB-Pokalauftakt Lust auf mehr. Andere müssen dagegen schon den ersten Niederschlag verkraften. Und dann ist da noch die Sache mit Michael Jackson's „Thriller“ in Bayreuth.

Frankfurt am Main | Erling Haaland, einmal, zweimal, dreimal. Insgesamt 60 Mal in 60. Pflichtspielen traf er nun für Borussia Dortmund. Der Norweger machte den 3:0-Sieg des Titelverteidiger auswärts gegen SV Wehen Wiesbaden zu einer weiteren Haaland-Gala. Bei anderen Mannschaften haperte es mit dem Toreschießen in der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals. Werders Neust...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.