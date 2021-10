DFB-Pokal : Das war der DFB-Dienstag, das kommt am Mittwoch

Die große Sensation bleibt in Teil eins der zweiten Runde des DFB-Pokal aus - auch weil der SC Freiburg und Hertha BSC mit Mühe Blamagen vermeiden. In der zweiten Hälfte der Runde am Mittwoch kommt es zu einem Klassiker mit klar verteilten Rollen.

Frankfurt am Main | Zum Auftakt der zweiten Runde des DFB-Pokals tun sich einige Fußball-Bundesligisten gegen unterklassige Mannschaften schwer. Dennoch kommen sie durch. Wenigstens eine kleine Überraschung gelingt dem Drittligisten TSV 1860 München - gegen einen Zweitligisten mit großem Namen. Überraschung verpasst I: In der Bundesliga ist der SC Freiburg nach neun S...

