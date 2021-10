Fußball-Vorschau : Das bringt die Woche: Europapokal, WM-Quali, Bundesliga

Die neue Woche ist prall gefüllt mit den Europapokalspielen und den Partien der nationalen Ligen. Am Dienstag geht es mit der Champions League los. Auch die deutschen Fußballerinnen sind gefordert.

Berlin | Der dritte Spieltag der Champions-League-Vorrunde bringt dem deutschen Quartett durchweg Auswärtsaufgaben gegen zumeist klangvolle Namen im europäischen Fußball. Auch in Europa League und Conference League warten attraktiv Gegner. Während es in der Bundesliga am Wochenende kein echtes Topspiel gibt, steht in Spanien das Spiel der Spiele an, allerdi...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.