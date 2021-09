Bundesliga 5. Spieltag : Darüber spricht die Liga: RB unter Druck - Glasner-Rückkehr

Nach den Vertragsverlängerungen mit zwei Leistungsträgern will der FC Bayern am fünften Spieltag zumindest vorübergehend Rang eins in der Fußball-Bundesliga erobern. Spitzenreiter VfL Wolfsburg erwartet seinen Ex-Trainer. Im steht auch RB Leipzig.

Frankfurt am Main | Vier Gegentore daheim gegen die Bayern, sechs bei Manchester City - für RB Leipzig geht es in der Partie beim 1. FC Köln an diesem Samstag (15.30 Uhr) nach dem missglückten Saisonstart schon um einiges. Meister Bayern München kann mit einem Sieg gegen den VfL Bochum vorerst am Bundesliga-Spitzenreiter VfL Wolfsburg vorbeiziehen, der seinen ehemalig...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.