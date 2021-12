14. Spieltag der Bundesliga : Darüber spricht die Liga: Corona-Regeln, Top-Spiel, Korkut-Debüt

Spitzenspiel im Schatten von Corona: Der BVB darf am Samstag beim Gipfeltreffen mit Bayern München nur 15.000 Zuschauer ins Stadion lassen. Hertha BSC erhofft sich frischen Wind vom neuen Trainer.

Frankfurt am Main | Der 14. Spieltag der Fußball-Bundesliga steht im Zeichen neuer Corona-Beschlüsse und des Gipfeltreffens. Bei Hertha BSC feiert Tayfun Korkut seine Premiere als Cheftrainer. Zuschauer: In den Stadien wird es wegen der bedrohlichen Corona-Lage vorerst wieder deutlich leerer. Höchstens 15.000 Zuschauer sind an den kommenden Spieltagen in den Arenen zu...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.