2. Liga : Darmstadt nach Hinserie Zweiter - Pauli siegt in Düsseldorf

Darmstadt 98 darf von der Rückkehr in die Fußball-Bundesliga träumen. Derweil arbeitet sich Hannover 96 aus dem Tabellenkeller. Für Ingolstadt läuft es auch unter dem dritten Trainer nicht.

Frankfurt am Main | Jubel in Darmstadt nach dem späten Sieg im Spitzenspiel, Freude in Hannover über Interimstrainer Christoph Dabrowski und Frust in Ingolstadt nach dem missglückten Einstand unter dem neuen Coach Rüdiger Rehm. Der Samstag des letzten Hinrunden-Spieltags in der 2. Fußball-Bundesliga hat für große Emotionen unterschiedlichster Art gesorgt. Rouwen He...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.