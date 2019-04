DFB-Pokal-Kompakt : Tore-Wahnsinn im Weser-Stadion – Ein Fall von Bayern-Dusel?

Ein Flutlicht-Spektakel haben sich Werder Bremen und Bayern München im DFB-Pokal-Halbfinale am Mittwochabend geboten.

von Kim Patrick von Harling

24. April 2019, 23:09 Uhr

Bremen | Das Spiel hat das geboten, was es im Vorfeld versprochen hatte: Nach intensiven 90 Minuten am Mittwochabend stand der FC Bayern München durch das 3:2 beim SV Werder Bremen als Sieger fest. Somit steht der FCB im Finale des DFB-Pokals, dort trifft er auf RB Leipzig. Doch der Sieg war keinesfalls ein Spaziergang. Am Ende entschied ein höchst umstrittener Elfmeter die Partie. Alle Infos über das zweite Halbfinale in der Übersicht:

Ergebnis des Abends:

Werder Bremen - Bayern München 2:3 (0:1)



Tore: 0:1 Lewandowski (36.), 0:2 Müller (63.), 1:2 Osako (74.), 2:2 Rashica (75.), 2:3 Lewandowski (FE/80.)

Spieler des Abends:

Es "müllerte" im Weser-Stadion. Der Kapitän der Bayern legte indirekt das 1:0 vor und verwandelte selbst in seiner typischen Art zum 2:0. Thomas Müller ist schon seit einiger Zeit wieder in Form, am Mittwochabend zeigte er sein können. Auch unabhängig von der Torvorlage und dem eigenen Treffer ackerte der ehemalige Nationalspieler für sein Team.

Szene des Abends:

So einen Ball kann nur ein Thomas Müller noch gefährlich machen. Eine vermeintlich verunglückte Hereingabe von Jerome Boateng drohte ins Aus zu fliegen, doch Müller machte sich auf der Höhe der Grundlinie lang und Köpfte den Ball an den Innenpfosten. Die Kugel prallte von dort wieder zurück ins Feld, wo Robert Lewandowski stand und zum zwischenzeitlichen 1:0 verwandelte (36.).

Aufreger des Abends:

Einen höchst umstrittenen Elfmeter erhielt Bayern München nur wenige Momente nach dem 2:2-Ausgleichstreffer von Werder Bremen. Coman lief in den Strafraum, als Gebre Selassie ihn an der Schulter und am Rücken berührte. Offensichtlich reichten diese Berührungen aus, damit auch der Videoassistent bei der Entscheidung von Schiedsrichter Daniel Siebert bliebt. Lewandowski verwandelte den fälligen Elfmeter zum 3:2.



Seitenlinien-Action des Abends:

Es war noch nicht lange gespielt, als SVW-Trainer Florian Kohfeldt gar nicht einverstanden mit seinem Coach-Kollegen Niko Kovac war. Was war passiert? Die Bremer konterten in der Anfangsphase, wollten einen Einwurf schnell ausführen. Doch der Ball, der zuvor ins Aus geklärt worden war, rollte langsam wieder zurück ins Feld. Bayern-Trainer Kovac machte keine Anstalten, den Ball aufzuhalten. Im Gegenteil, viel mehr sah es so aus, als hätte Kovac den Ball noch absichtlich in Richtung Spielfeld getreten – zum Ärger von Kohfeldt. Dieser richtete offensichtlich einige Worte an seinen Trainer-Kollegen (siehe Bild oben). Nach dem Spiel lagen sich die beiden jedoch in den Armen und lachten gemeinsam.

Choreografie des Abends:

Das Weser-Stadion verwandelte sich am Mittwochabend in ein Meer von grün-weißen Flaggen. Die Choreografie der Werder-Fans zeigte den typischen nordischen Vogel, eine Möwe, mit dem DFB-Pokal (natürlich mit Wappen von Werder Bremen) in seinen Flügeln. Die Fahnen wurden unentwegt geschwenkt.

Schmunzler des Abends:

Süß, niedlich, putzig – das oder ähnliches dürften sich die TV-Zuschauer gedacht haben, als sie die Seitenwahl vor ihren Fernsehern verfolgt hatten. Der Junge, der den Spielball aufs Feld getragen hatte, verfolgte aufmerksam die Seitenwahl. Offensichtlich dachte der Junge, er müsse ein paar Worte an die TV-Zuschauer richten, als er sich das Mikrofon griff. Soweit kam es (leider) nicht, sodass die Frage bleibt: Was wollte uns der kleine Junge mit der Brille und den blonden Haaren bloß sagen?

Gänsehautmoment des Abends:

Den Gänsehautmoment aus Werder-Sicht gab es bereits vor dem Anpfiff. Der Mannschaftsbus wurde von tausenden Anhängern der Grün-Weißen empfangen. Fahnen wurden geschwenkt und Fan-Gesänge angestimmt.

Zahl des Abends:

10. Thomas Müller ist aufgrund seiner eher unkonventionellen Spielweise immer wieder für eine Geschichte gut. Eine neue Geschichte hat der 29-Jährige am Mittwochabend geschrieben. Der Bayern-Angreifer ist der erste Spieler überhaupt, der zum zehnten Mal in einem DFB-Pokal-Halbfinale zum Einsatz gekommen ist.

So geht es weiter:



DFB-Pokal, Finale

RB Leipzig - Bayern München 20 Uhr, 25. Mai in Berlin