DFB-Pokal kompakt : Schalke siegt für Assauer – Bayern muss in die Verlängerung

von Alexander Barklage

06. Februar 2019, 22:46 Uhr

Hamburg | Die Bundesligisten RB Leipzig und der FC Augsburg sind am Mittwochabend ins DFB-Pokal-Viertelfinale eingezogen. Die Leipziger besiegten den VfL Wolfsburg mit 1:0. Der Zweitligist Holstein Kiel musste sich kurz vor Schluss den Schwaben aus Augsburg mit 0:1 geschlagen geben. Am späten Abend gewann Schalke im Bundesliga-Duell gegen Fortuna Düsseldorf mit 4:1.

Szene des Abends

Vor dem DFB-Pokalspiel zwischen FC Schalke 04 und Fortuna Düsseldorf gab es nach dem Tod von Rudi Assauer eine Gedenkminute. Zudem bestritten beide Teams die Partie mit einem Trauerflor bestreiten. Eine emotionale Atmosphäre in Gelsenkirchen nur wenige Stunden nach dem Tod der Vereinslegende.

Ergebnisse des Abends



RB Leipzig – VfL Wolfsburg 1:0 (1:0)

Holstein Kiel – FC Augsburg 0:1 (0:0)

Hertha BSC – Bayern München 2:2 in der Verlängerung

FC Schalke 04 – Fortuna Düsseldorf 4:1

Spielverläufe des Abends



Holstein Kiel - FC Augsburg

Drei Tage nach dem überzeugenden 3:0-Sieg in der Bundesliga gegen Mainz hat der FC Augsburg Stolperstein Holstein Kiel im DFB-Pokalwettbewerb aus dem Weg gekickt und ist ins Viertelfinale eingezogen. Der Fußball-Bundesligist besiegte am Mittwochabend den über weite Strecken dominierenden Zweitligisten in dessen Stadion mehr als glücklich mit 1:0 (0:0). Erst in der 85. Minute erzielte Michael Gregoritsch vor 11.198 Zuschauer im Holstein-Stadion das Tor des Abends für den FCA.

RB Leipzig - VfL Wolfsburg

RB Leipzig ist im siebten Anlauf erstmals in seiner Vereinsgeschichte in das Viertelfinale des DFB-Pokals eingezogen. Gegen den über weite Strecken erschreckend schwachen Bundesliga-Konkurrenten VfL Wolfsburg setzten sich die Sachsen von Cheftrainer Ralf Rangnick am Mittwochabend ohne große Mühe mit 1:0 (1:0) durch. Vor nur 21 135 Zuschauern in der halbleeren Red Bull Arena erzielte Matheus Cunha (10. Minute) den Siegtreffer für die überlegenen Gastgeber, die jedoch einen klareren Sieg verpassten.

Stimmen zu den Spielen

Ralf Rangnick (Trainer RB Leipzig): "Unser Spiel gegen den Ball war heute wieder richtig gut! Wir haben eigentlich nur eine klare Möglichkeit zugelassen, die Péter Gulácsi überragend hält. Kritisieren kann man heute nur, dass wir die Partie nicht früher entschieden haben. Ein riesen Kompliment an die Jungs, vor allem was sie aktuell läuferisch gegen den Ball raushauen, ist wirklich grandios! Ich freue mich sehr, dass wir erstmals in unserer Vereinsgeschichte in die Runde der letzten acht im DFB-Pokal eingezogen sind."

Bruno Labbadia (Trainer VfL Wolfsburg): "Wir sind eigentlich ganz gut in das Spiel gekommen. Das Tor kam dann gewissermaßen aus dem Nichts. Nach dem Tor ist uns der Spielfluss verloren gegangen und so hat Leipzig mehr und mehr seine Stärken ausgespielt."

Manuel Baum (Trainer FC Augsburg): "Erst einmal ein ganz großes Kompliment an die Kieler Mannschaft, das war aller Ehren wert. Wir haben gesehen, wie viele Großchancen Kiel hatte. Erst zum Ende der zweiten Halbzeit waren wir etwas besser im Spiel und haben durch eine super Einzelleistung von Fredrik Jensen und das Tor von Michael Gregoritsch gewonnen. Wir sind sehr froh, dass wir weiter sind. In der Bundesliga haben wir bei derart engen Spielen meistens am Ende die Führung nicht über die Zeit gebracht, das ist uns heute einmal gelungen."

Tim Walter (Trainer Holstein Kiel): "Mir fehlen ein bisschen die Worte. Wir wollten genauso an die Sache rangehen und haben die Augsburger Mannschaft über 90 Minuten dominiert. Allerdings muss man die Tore auch erzielen, um Spiele zu gewinnen, daran müssen wir arbeiten. Das war eine Erfahrung, dir wir machen müssen, auch wenn wir darauf auf gerne verzichtet hätten. Trotzdem glaube ich, dass meine Mannschaft überragend gespielt hat und wir eigentlich eine Runde hätten weiter kommen müssen."