WM-Qualifikation : DFB-Frauen mit „gesellschaftlichem Auftrag“ nach Israel

Trotz strenger Corona-Regeln plant die deutsche Frauenfußball-Nationalmannschaft rund um das WM-Qualifikationsspiel in Israel ein Rahmenprogramm.

Frankfurt am Main | „Wir wollen unserem gesellschaftlichen und sozialen Auftrag Rechnung tragen“, sagte Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg in einer Video-Pressekonferenz. Eine Delegation soll dabei die Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem besuchen. Die Auswahl des Olympiasiegers von 2016 trifft am 21. Oktober (18.00 Uhr/MESZ) in Tel Aviv auf Israels Te...

