Vor Ligastart : Corona-Tests bei Schalke-Spielern negativ

Der FC Schalke 04 kann die Vorbereitungen auf den Start in die neue Saison der 2.

Gelsenkirchen | Fußball-Bundesliga mit dem Auftaktspiel gegen den Hamburger SV am Freitag (20.30 Uhr) trotz eines Corona-Falls fortsetzen. Wie der Absteiger aus der Bundesliga über seinen Twitter-Kanal mitteilte, sind die weiteren Covid-19-Testungen der Lizenzspielerabteilung am Mittwoch „allesamt negativ“ ausgefallen. Nachdem der Revierclub am Dienstag den pos...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.